Общество

Собака не смогла попасть в Латвию через госграницу в Псковской области

Собака не смогла попасть в Латвию через границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска Бурачки в Псковской области при проведении ветеринарного контроля собаки, вывозимой в Латвию с территории Российской Федерации, выявлены нарушения.

В ходе документарного контроля установлено невыполнение требований Имплементирующего регламента комиссии ЕС 2024/1130 от 19 апреля. У собаки выявили отсутствие лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате груза.