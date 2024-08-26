Происшествия

Великолучанин за несколько недель перевёл мошенникам более двух миллионов рублей

Уголовное дело по факту хищения денежных средств мошенническим путём на сумму более двух миллионов рублей возбудили в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе доследственной проверки сотрудники установили, что на протяжении нескольких недель августа 2024 года потерпевшему звонили неизвестные и сообщали о попытке оформления кредита на его имя. В целях предотвращения указанных действий злоумышленники требовали, чтобы потерпевший сам оформлял кредиты, а после переводили полученные денежные средства на «безопасный» банковский счет.

Житель города поверил мошенникам и перевел в течении нескольких недель на «безопасные» банковские счета денежные средства на общую сумму более 2 млн рублей.