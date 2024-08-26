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Пограничники в Псковской области пресекли попытку незаконного въезда группы мигрантов

02.09.2024 10:52|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку организации незаконного въезда в Россию группы иностранных граждан в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В Невельском муниципальном округе вблизи государственной границы пограничниками выявлены и задержаны пятеро уроженцев Центральной Азии и гражданин России, который организовал незаконный въезд иностранцев в Россию.

Пограничным управлением возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иностранные граждане решением Невельского районного суда привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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