Происшествия

Пограничники в Псковской области пресекли попытку незаконного въезда группы мигрантов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку организации незаконного въезда в Россию группы иностранных граждан в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В Невельском муниципальном округе вблизи государственной границы пограничниками выявлены и задержаны пятеро уроженцев Центральной Азии и гражданин России, который организовал незаконный въезд иностранцев в Россию.

Пограничным управлением возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иностранные граждане решением Невельского районного суда привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.