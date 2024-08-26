Происшествия

Мусор горел в квартире псковичей на улице Белинского

Пожарные 5 сентября и в ночь на 6 сентября ликвидировали три пожара в Пскове, Новосокольническом и Себежском районах .Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Первый пожар произошел в 20:45 на улице Белинского в Пскове. В комнате жилого дома ликвидировано возгорание мусора. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В 22:16 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Назимово Новосокольнического района. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Пожарными спасены две хозяйственные постройки. Привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Ночью в 2:24 в деревне Мостище Себежского района ликвидировано возгорание неэксплуатируемого строения. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем.