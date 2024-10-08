Общество

Законопроект об охране Байкала доработают с учетом интересов местных жителей

Сплошные рубки леса запретят, но можно будет менять категории земель, сообщили в парламентской газете.

Фото: парламентская газета

Действующий сейчас закон о Байкале принят в 1999 году и устанавливает слишком жесткие запреты, из-за которых страдают местные жители. Рядом с озером живут больше 138 тысяч человек в 160 населенных пунктах.

Из-за строгого природоохранного законодательства жить на этой территории некомфортно и даже опасно. В прибрежной зоне действует около пятидесяти разных ограничений. Например, там нельзя выделить новые участки земли под кладбище. Запрещена вырубка леса, если нужно построить дорогу, водопровод. Невозможно даже создать противопожарные разрывы — просеки шириной 10-20 метров, препятствующие распространению огня. В некоторых поселках нет даже электричества.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты и сенаторы разработали законопроект «Об охране озера Байкал». В его первоначальной версии указали номера 75 земельных участков, в границах которых можно вырубать деревья для строительства коммунальных объектов, автомобильных дорог, гостиниц и кафе для туристов. При этом установили, что после вырубок инициаторы строительства должны восстановить лес в повышенном объеме — в пять раз больше уничтоженного.

Самые большие нарекания у экспертов и общественности вызвал пункт о допустимости сплошной вырубки леса. Ко второму чтению законопроекта эти нормы скорректируют. Это одна из принципиальных поправок, которые внесут в документ.

«Запрет сплошных рубок — это основное. На прибайкальской территории они невозможны», - сказал глава Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин парламентской газете.

Для строительства дорог, коммунальных объектов, кладбищ, туристической инфраструктуры земли лесного фонда придется перевести в другую категорию. Вторая поправка, которую разрабатывают парламентарии, предоставляет такую возможность. Осуществить перевод можно будет до конца 2030 года, и только после положительного заключения государственной экологической экспертизы. Также по инициативе Российской академии наук в законопроект хотят внести норму, разрешающую вырубать прибайкальский лес, пострадавший от пожара или вредителей.

Если землю перевели в другую категорию или расчистили участок с погибшим лесом, нужно будет высадить деревья на участке в пять раз больше.

По словам Дмитрия Кобылкина, законопроект продолжают обсуждать на экспертных площадках, привлекая экологов и зоозащитников. Есть разные мнения. «Одни говорят: давайте вообще «закроем» Байкал, другие говорят: давайте сделаем его местом для дикого туризма, третьи предлагают благоустроить какие-то территории для того, чтобы минимизировать экологическую нагрузку», - отметил депутат.