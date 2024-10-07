Политика

Бывший псковский вице-губернатор назначен руководителем аппарата главы и правительства Республики Алтай

Бывший заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков назначен руководителем аппарата главы и правительства Республики Алтай. Об этом сообщил губернатор республики Андрей Турчак на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Максим Жаворонков занимал аналогичную должность в администрации Псковской области, а также а был первым заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России».

«Максим Жаворонков будет отвечать за внутриполитический блок, административную реформу и цифровизацию региона. Уверен, его опыт работы будет востребован в республике», - рассказал Андрей Турчак.