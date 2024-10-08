Общество

Сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России отмечают профессиональный праздник

День специальной пожарной охраны МЧС России отмечают 9 октября.

Есть в составе пожарной охраны МЧС России подразделения, выполняющие задачи по обеспечению пожарной безопасности особых объектов, к которым относятся атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.

Эти подразделения объединены в специальную пожарную охрану МЧС РФ, а историю свою они ведут с 1947 года. В тот год на основании решения правительства 9 октября вышел приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.

Таким образом, история специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства, пишет Calend.ru.

Со временем перечень предприятий и организаций, относящихся к зоне ответственности специальной пожарной охраны, пополнялся новыми объектами. К их числу были отнесены и так называемые «закрытые» города. Это требовало роста числа подразделений, спасательно-пожарной техники и оборудования, постоянного совершенствования системы подготовки личного состава, расширения спектра средств пожаротушения, налаживание системы централизованного управления и связи.

В 2022 году специальные подразделения пожарной охраны МЧС РФ отметили свой 75-летний юбилей. На счету специальной пожарной охраны множество ликвидированных крупных пожаров, участие в ликвидации техногенных катастроф, в том числе за рубежом. Одним из героических эпизодов истории специальной пожарной охраны стало тушение её подразделениями пожаров после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

За время своего существования советская, а затем российская пожарная служба накопила бесценный опыт по предупреждению и ликвидации пожаров любой категории сложности. Бесценный опыт старшего кадрового состава используется при подготовке молодых специалистов.

Сегодня под охраной этих спецподразделений, в которых служат около 20 тысяч сотрудников, находится 300 особо важных и режимных организаций оборонных отраслей промышленности, 500 медицинских и 1700 образовательных учреждений в более чем 40 закрытых административно-территориальных образованиях с общей численностью населения около 2 миллионов человек в 37 субъектах Российской Федерации.

Ежегодно 9 октября в частях Специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия, во время которых вручаются ведомственные награды за мужество, доблесть, отличие, отвагу, проявленные при тушении пожаров или ликвидации ЧС. Отмечаются наградами и ветераны специальной пожарной охраны. Командиры частей обращаются к личному составу, выражая благодарность за службу и призывая равняться при выполнении служебных обязанностей на героев-пожарных. Не обходятся торжественные мероприятия в этот день и без отдания почестей погибшим при исполнении служебного долга.