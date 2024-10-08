Общество

Россиян защитят от телефонного спама

Минцифры вынесло предложение обязать операторов связи маркировать входящие звонки от банков, магазинов или других коммерческих компаний. Данное предложение может негативно сказаться на состоянии рынка сотовой связи, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, что в понедельник, 7 октября, Минцифры опубликовало проект поправок в Федеральный закон «О связи». В них ведомство предложило обязать компании, которые звонят абонентам мобильных операторов, предоставлять информацию о цели звонков — в противном случае вызов будет автоматически блокироваться.

В ведомстве пояснили, как будет работать новая схема. Компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, обяжут сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят. Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка. Абонент сможет отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он разрешит.

«В России ежедневно блокируют около 10-20 миллионов спам-звонков. Цифра варьируется в зависимости от дня недели и месяца. При этом часто спам-звонки используют мошенники для фишинговых атак, где цель — получить личные данные: банковские реквизиты или пароли. И в последние годы количество таких спам-звонков заметно возросло. Но увеличилось и число заблокированных вызовов благодаря использованию более совершенных технологий и систем защиты», — отметил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, комментируя инициативу Минцифры.

Он подчеркнул также, что и «официальные», не мошеннические рекламные звонки и опросы отвлекают людей дома, на работе и в общественных местах, вызывая у них стресс и раздражение.

У экспертов к инициативе Минцифры возникли вопросы.

«На мой взгляд, введение подобного рода поправок негативно скажется на рынке мобильной связи. Дело в том, что он жестко зарегулирован. Операторы не имеют права поднимать цены на связь, потому что эти моменты отслеживает ФАС. В этих условиях они ищут любую возможность дополнительно подзаработать, чтобы иметь возможность ремонтировать и развивать свои сети. Система маркировки как раз и была такой возможностью», - подчеркнул интернет-аналитик Эльдар Муртазин.

По словам Эльдара Муртазина, сейчас такая услуга предоставляется на платной основе. А технологии, которые позволяют автоматически маркировать входящие, есть лишь у двух крупных операторов. Причем технологии эти сложные и недешевые, так что даже те, кто ими располагает, разрабатывали и внедряли их с расчетом на то, что с будущих платежей как минимум удастся отбить их стоимость.

«Сейчас, соответственно, получается так, что такие системы, во-первых, должны появиться у всех, а во-вторых, что они станут бесплатными для клиентов, — подчеркнул эксперт. — При этом, кто все это будет оплачивать и поддерживать, не сказано — видимо, по умолчанию предполагается, что это будет сам оператор».

«Пострадают ли от этого абоненты? Впрямую, финансово — нет. Но у операторов станет меньше возможностей обслуживать собственные сети — а значит, они будут быстрее ветшать и чаще выходить из строя, рождая масштабные сбои связи», - заключил Эльдар Муртазин.