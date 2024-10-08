Общество

Длительные командировки набирают обороты: бизнес выбирает Калининград и Дубай.

Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в длительные командировки: число поездок, продолжающихся больше семи дней, за последний год выросло в полтора—два раза. Это может быть связано в том числе с редомициляцией (смена страны регистрации) в РФ российских компаний, чьи головные структуры зарегистрированы за рубежом. По крайней мере Калининград, где остров Октябрьский является одним из внутренних офшоров страны, вошел в список популярных внутренних направлений для длительных деловых поездок.

Количество забронированных в январе—сентябре деловых поездок продолжительностью более семи дней выросло в два раза год к году, подсчитали в сервисе «OneTwoTrip для бизнеса». Исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина зафиксировала увеличение в полтора раза. Гендиректор «Ракеты» Дмитрий Кривошеев говорит, что с января длинных командировок стало больше на 20%. Показатель растет плавно, замечает он.

В сервисе «Островок Командировки» тоже отмечают позитивный тренд, хотя и предупреждают, что доля длительных командировок по-прежнему невелика — 6% от общего объема, сообщает «Комерсантъ».

В третьем квартале, по данным сервиса, компании бронировали номера в отелях и апартаментах для своих сотрудников на три ночи в РФ и на четыре — за рубежом.

В «Островке Командировках» замечают, что чаще всего в долгосрочные командировки отправляют вахтовиков. В Trivio говорят о юристах и инженерах, приезжающих для установки и ремонта оборудования. Много длительных поездок совершают сотрудники оборонных предприятий, добавляет Дмитрий Кривошеев. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет наиболее востребованными направлениями для длительного пребывания внутри страны Москву, Благовещенск, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Казань и Тюмень.

Гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский считает длительные командировки более эффективными: «Специалисту требуется время для оценки ситуации, наладить взаимодействие с местной командой, запустить процессы». Эксперт говорит о большом объеме работ и нехватке кадров. «Часто у предприятий-заказчиков нет в штате инженеров нужного профиля, тогда подрядчики направляют своих специалистов в длительные командировки»,— объясняет Алексей Бельский. В качестве примера он приводит сотрудника, который провел в командировке 240 дней за год.

Одновременно длительные командировки — частая практика у компаний, открывающих новые офисы, подразделения или магазины, говорят в «Островке Командировках». Наиболее заметный рост — в восемь раз год к году — таких поездок внутри страны в январе—сентябре аналитики «OneTwoTrip для бизнеса» зафиксировали в Калининграде. В этом городе, на острове Октябрьский, установлен специальный административный район, где российский бизнес активно регистрирует головные компании. Так, в конце сентября о размещении здесь холдинговой структуры в рамках редомициляции сообщил ЦИАН. Ранее схожие решения принимали, в частности, девелоперская компания «Эталон» и TCS Group (головная струткура Т-Банка).

За рубежом основным направлением для длительных командировок остается Дубай, на долю которого приходится 11,6% заказов в январе—сентябре текущего года, отмечают в «OneTwoTrip для бизнеса». В этом эмирате развиваются российские ритейлеры и рестораторы. Согласно Nikoliers, в январе—июле в Дубай вышли девять российских брендов, общее число присутствующих марок выросло до 68.

Татьяна Леньшина говорит о популярности длительных зарубежных командировок в Китай и Казахстан. «В этих странах находятся представительства компаний: сотрудники либо посещают филиалы и офисы, либо проводят много времени в поиске поставщиков»,— поясняет она. Пользуются высоким спросом, по словам госпожи Липатовой, Турция и Южная Корея. В «OneTwoTrip для бизнеса» отмечают рост числа визитов в Грузию. В число популярных маршрутов также входят европейские страны — Италия, Швейцария и Франция, следует из данных «Аэроклуба».

Среди других факторов роста числа длительных поездок в «OneTwoTrip для бизнеса» называют сложность с авиаперелетами за границу. «В таких случаях иногда выгоднее организовать одну длительную командировку, чем несколько краткосрочных»,— говорит Татьяна Леньшина. Аналитики «OneTwoTrip для бизнеса» говорят и о росте числа bleisure-поездок, когда сотрудники компаний совмещают работу и отдых.