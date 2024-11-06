Происшествия

Бухгалтер псковского госучреждения присвоила почти 100 тысяч рублей

Островская межрайонная прокуратура провела проверку законности расходования бюджетных денежных средств в одном из государственных учреждений области и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения разработала преступный план, направленный на противоправное обращение вверенных денежных средств, принадлежащих учреждению, путем их незаконного перечисления с расчетных счетов юридического лица на принадлежащий ей расчетный счет.

Кроме того, используя служебное положение, она перевела денежные средства на расчетный счет своей дочери в качестве оплаты по несуществующему договору гражданско-правового характера.

Указанными действиями областному бюджету причинен ущерб в размере более 98 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Прокурор направил соответствующее заявление в суд.