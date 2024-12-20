Экономика

Ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях — аналитики

Аналитики ВТБ ожидают, что в 2025 кредиты все еще будут дорогими, а депозиты останутся привлекательным инструментом. После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В банке ожидают, что такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться.

Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей.

Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, останется на прежнем уровне. Тем не менее решения игроков будут зависеть от общей стоимости фондирования, которая может измениться.

В любом случае розничное кредитование станет в следующем году «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в объемах продаж. Скорее всего, в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей - почти на 30% ниже, чем в этом году.

ВТБ пока не принял решение по условиям своих розничных кредитных продуктов. Банк будет ориентироваться на общую стоимость фондирования и динамику портфелей, стремясь не допустить излишней финансовой нагрузки на клиентов.

«Брать кредиты у банка - дорого, а значит рынок розничного кредитования продолжит «сжиматься». Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит», – отметил Георгий Горшков.