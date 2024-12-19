Культура

Дмитрий Месхиев о выставке портретов: Затворники вышли из темницы

В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие выставки портретов XVIII-XIX веков, которые ранее были скрыты от глаз широкой публики. Эту выставку обязательно стоит посетить, заявил на церемонии открытия художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Меня просто переполняют чувства, потому что прекрасно то, что мы все здесь видим! Знаете, такое ощущение, что затворники из темницы вышли на белый свет! Ну правда, это замечательно! Просто русский портрет XVIII-XIX веков – это вообще отдельное художественное и культурное явление нашей страны. И то, что это не только сама история, это ещё зачастую очень интересная живопись, неожиданные ракурсы, странные тени и свет, не всегда канонические – это прекрасно! Это очень интересно просто даже рассматривать и наблюдать. Я испытываю глубочайшую признательность директору музея. То, что происходит с музеем в последнее время, невероятно радует! Просто невероятно радует! Спасибо огромное директору музея! Я надеюсь, что эта выставка будет очень востребована публикой, просто потому что это правда красиво, действительно, очень красиво! Спасибо огромное за внимание, спасибо за то, что вы любите и цените искусство. Благодарим вас!» - выступил худрук псковского театра.

По словам Дмитрия Месхиева, экспозиция представляет собой не только исторический, но и художественный интерес, предлагая зрителю уникальный взгляд на живопись прошлых веков.

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Выставка будет открыта до мая 2025 года.