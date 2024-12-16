Политика

Александр Борисов об итогах года в Госдуме и региональном отделении РВИО

Заместитель главы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов стал гостем программы «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каким был уходящий год для Госдумы и регионального отделения Российского военно-исторического общества? В чем важность и актуальность внесенного депутатами законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида? И слышат ли Псковскую область в Государственной Думе? На эти и многие другие вопросы дал ответы Александр Борисов.

— Александр Александрович, знаю, что побывали на сессии Псковского областного Собрания депутатов, где с бюджетным посланием выступил губернатор Михаил Ведерников. Давайте начнем с темы принятия главного финансового документа – каковы приоритеты в федеральном и региональном бюджетах?

— Основной и самой важной частью как регионального, так и федерального бюджетов является социальная составляющая. Сегодня мы заслушали бюджетное послание от Михаила Юрьевича, где тоже в основу ставится выполнение всех социальных обязательств. И, несмотря на тот достаточно сложный период, который вся страна переживает, все социальные обязательства будут выполнены. На мой взгляд, это одна из самых главных черт бюджета. Вне всякого сомнения, сегодняшняя ситуация накладывает определенный отпечаток на деятельность, в том числе депутатского корпуса. И в бюджете, и в законотворчестве основная тема - это СВО и поддержка тех, кто является участником специальной военной операции и их семей. Это ставится сейчас во главу угла.

— Мы сегодня наблюдали на сессии законодательного собрания Псковской области, что депутаты ряда оппозиционных фракций вносили свои предложения и были поддержаны. А как происходило в Государственной Думе – насколько активно члены фракций участвовали в формировании проекта бюджета, есть ли в парламенте конструктивное взаимодействие между представителями различных политических партий?

— Я присутствовал на бюджетном послании в Пскове, и на голосовании было, на мой взгляд, удивительное единение. Только 4 оппозиционера воздержались от голосования за бюджет. Партия «Справедливая Россия» уклонилась от работы в согласительной комиссии, что было отмечено вице-спикером. В Госдуме такого единодушия на самом деле пока нет. Все всё понимают, но в голосовании чаще всего коммунисты выступают против практически любого бюджета. Это их принципиальная позиция. Но в целом, конечно, работа велась активная. Федеральные чиновники, министр финансов, вице-премьеры посещали заседания фракций, отвечали на вопросы. Достаточно длительный процесс, первое чтение, а потом поправки - это серьезная большая работа. И для Псковского Собрания, и для Федерального Собрания принятие бюджета - достаточно важная веха. И все к этому относятся серьезно. Нет таких партий, которые бы не придавали этому особое значение.

Мы сейчас послушали Михаила Юрьевича. Я так понимаю, что депутаты выдохнули, а у губернатора наступают суровые будни. Дальше начинается работа с рисками. И я уверен, что команда губернатора со всем этим справится, и бюджет будет выполнен.

— Всегда существует дилемма: как, с одной стороны, депутатам проявить активность, а с другой стороны, не увлечься социал-популизмом. Мы помним Государственную Думу первых созывов, когда принималось большое количество поправок в бюджет, абсолютно не исполняемых, принимались федеральные законы, которые потом годами не исполнялись. Как найти эту грань, чтобы и депутатам дать возможность выступить со своими инициативами, и чтобы не позволять играть «в раздачу слонов»?

— Депутатов никто не лишает права инициативы, хотя иногда они бывают достаточно экзотические. Почему-то ваши коллеги преподносят это как некое мнение прямо из недр Госдумы, как практически свершившийся законотворческой акт. Могу сказать, что до сих пор многие политические партии социальный популизм ставят во главу своей идеологии. Но, во-первых, большинство в Государственной Думе принадлежит «Единой России». А, как вы знаете, основой нашей идеологии является народная программа, за исполнение которой мы отвечаем, и за исполнением которой мы следим.

Существует, в том числе, и определенная, как бы правильная такая, бюрократия: внутри Государственной Думы существует Совет Думы, существуют различного координационные советы, которые призваны различного рода невыполнимые обязательства приостанавливать.

— У нас почти 90 субъектов Федерации. Насколько слышна Псковская область, если можно так сказать, в верхней палате парламента? Как представлен регион?

— Насчет верхней палаты парламента лучше спросить у Алексея Наумца и у Натальи Мельниковой. Но я думаю, что вполне достойно. Сегодня Михаил Юрьевич нас благодарил. Мы провели несколько совещаний, связанных с принятием бюджета. У Псковской области есть конкретные точки бюджета, которые Михаил Юрьевич назвал. Это и строительство больницы, и ремонт котельной. Все это имеет важное значение для Пскова. Ко всей этой работе мы подключимся. Пока Псковская область входит в число регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, поэтому к нам особое внимание.

— Мы благодаря этому попали в индивидуальную программу социально-экономического развития…

— Совершенно верно. Я уверен, что команде Михаила Юрьевича хватит потенциала для того, чтобы нас из этой категории перевести в разряд развивающихся.

— Ну, главное, чтобы при этом не сократилась федеральная поддержка. Потому что мы с Михаилом Юрьевичем беседовали в этой студии, и он говорил о том, что все-таки в этом году федеральная поддержка в меньшей степени будет, чем в предыдущем.

— Мы же реалисты. Я допускаю, что играет роль СВО. Необходимо планировать, необходимо договариваться, если нам, действительно, необходима федеральная помощь. И мне кажется, что у команды губернатора это прекрасно получается. Так или иначе, все цели будут достигнуты, в том числе и финансовые.

— Губернатор неоднократно говорил о том, что сформировался некий «триумвират». Это, помимо него, владыка Тихон и Андрей Анатольевич Турчак, который долгое время был сенатором от Псковской области. Сейчас у каждого из них новый фронт задач. Вы как группа депутатов, сенаторов - готовы выступать более активно в качестве таких лоббистов?

— Вне всякого сомнения, конечно. Любые задачи, которые поставит губернатор перед нами, будут выполнены.

— Проходили у вас совещания, встречи с сенаторами и депутатами в Москве?

— В преддверии принятия бюджета поднимали совершенно конкретные вопросы, нас призывали обратить на это особое внимание, чтобы эти строчки не потерялись в большом федеральном бюджете, они не потерялись.

— У вас было достаточно много разных законопроектов, которые вы поддержали, выступали в качестве инициатора. В конце года один из этих законопроектов отметили коллеги из Псковской Ленты Новостей. Я прочитал законопроект об увековечении памяти жертв геноцида. Впервые вводится понятие «геноцид российского народа». В чем важность и актуальность этой инициативы? Расскажите про этот законопроект.

— Инициатором законопроекта выступила моя коллега Ольга Звонко, которая, как вы знаете, давно уже активно занимается общественной деятельностью, партийной деятельностью. Она возглавляет работу со сторонниками, а также у нее большой проект «Волонтеры Победы». Мы с ней это обсудили. Она предложила мне включиться в работу над законопроектом. И я со всех позиций, как депутат, и как человек, и как председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, мимо этой темы пройти не мог.

Этот закон придает статус и легитимизирует тех людей, которые больше всех пострадали от действий фашистов. Порядка 7 миллионов человек, которые провели детские годы в концлагерях, над которыми проводили опыты, которые жили в нечеловеческих условиях, преодолели нечеловеческие сложности, пережили их. Вне всякого сомнения, память о них должна быть. Конечно, мы должны помнить об этих преступлениях фашизма. Это нужно не мертвым, это нужно живым.

— Понятие «геноцид» обычно приводит к определенным правовым последствиям. Дает ли этот закон, по крайней мере, делает ли первый шаг в этом направлении?

— Ольга Николаевна, когда докладывала про этот законопроект, начала с видео, на котором бывший узник концлагеря рассказывал о том, в каких нечеловеческих условиях она пребывала, и какие опыты над ними ставили. Как у них сливали кровь для немецких солдат. И это была трансляция судебного заседания. И я уверен, что этот закон делает шаг к тому, чтобы люди, которые пострадали, могли получить компенсацию.

— Я так понимаю, что закон поддержан большинством фракции?

— Да.

— Планируете ли вы работать дальше в этом направлении по разработке законопроектов, связанных с этой тематикой?

— Я думаю, что да. Потому что на самом деле это важнейшая тема. Когда Ольга Николаевна отвечала на вопросы, сразу прозвучал вопрос от коммунистов: «Как вы относитесь к нашим инициативам по «Детям войны»?» На мой взгляд, разница очевидна. Здесь мы имеем дело с людьми, которые конкретно были в тяжелейшей ситуации, а не просто проживали в каком-то временном периоде. И я уверен, что все категории, которые пострадали во время Великой Отечественной войны, достойны внимания, и памяти, и законотворческого сопровождения.

— В данный момент наша страна находится в политическом, информационном, а где-то даже в военном противостоянии со странами так называемого коллективного Запада. И понятно, что мало шансов, что эти державы признают этот статус, как, допустим, был признан статус геноцида евреев. Как вы считаете, для сегодняшней ситуации этого противостояния, возрождения нацизма, фашизма и каких-то подобных тоталитарных течений, насколько это актуально?

— Вся цель СВО — это борьба с фашизмом, с нацизмом. Не в том цель, чтобы кого-то засудить, а в том, чтобы признать хотя бы для себя, что нацизм - это страшно, и ни в коем случае не допустить повторения. Поэтому, мне кажется, сейчас как никогда это актуально. Всеми способами нас пытаются унизить, уничтожить. Но мне кажется, во-первых, нас не сломить, а во-вторых, есть темы, которые для нас в любом случае навсегда останутся в нашей генетической памяти. И еще раз говорю, это тема не для тех, кто был, а для тех, кто будет.

— Вы также принимали участие в съезде партии «Единая Россия». Некоторые считают этот съезд очередной вехой, потому что поменялась команда, которая стоит во главе партии. Произошла ротация, пришли новые люди. Вы сами долгое время были среди партийных функционеров, если можно так сказать. Как вы оцениваете перемены в партии? И что нам ждать от «Единой России» в будущем?

— Перемены в партии отвечают велению времени. Съезд - это всегда веха, это как политический сезон. Если в Госдуме от созыва до созыва, от сессии до сессии, то для всех партийцев политический сезон - это от съезда до съезда. Ротация проводится практически на каждом съезде, она снова произошла в органах управления партии, туда вошли новые люди, кто-то вышел. Зашли участники СВО, герои, обладатели орденов Мужества. Очень достойные люди, которые, на мой взгляд, нужны партии. И эта ротация, мне кажется, абсолютно оправдана и отвечает сегодняшнему моменту. Да, изменены органы оперативного управления. Теперь президиум состоит из 14 человек. Раньше он был порядка 30. Это тоже веяние времени. Будут чаще собираться, более оперативно принимать решения.

— Я помню, когда в 2017 году ваш коллега Андрей Турчак пришел к руководству генсовета партии «Единая Россия», то был такой тренд, что партия должна модернизироваться, развиваться, двигаться в сторону не чиновничьей партии, не партии при власти, а, действительно, становиться настоящей партии власти, которая не функционирует параллельно, с административной системой, а которая формирует эту административную систему. Он говорил о повышении субъектности партии, о ее публичности, чтобы партия была открытой, современной, активно принимающей участие в публичном общественно-политическом процессе. Сейчас некоторые аналитики говорят, что этот тренд свернут...

— Я с этим не соглашусь. Вынужден не согласиться с мнением экспертов, которое вы приводите. На мой взгляд, партия на том пути, которые вы обозначили. Посмотрите на ротацию генсовета, 20 человек вошли, участники СВО. Это же абсолютно другого склада люди. А что касается открытости, на мой взгляд, всегда партия была достаточно открыта. Более того, количество различного рода информационных коммуникаций, оно постоянно увеличивается, и партия в этом везде присутствует.

Меньше доходит до политических баталий. Но нужно учитывать момент, сейчас есть определенное перемирие с нашими политическими оппонентами.

Я вначале уже сказал, что основой нашей идеологической и экономической программы является народная программа. Давайте по этому судить. Наши отношения с министрами и с губернаторами строятся именно на основании народной программы. Вопрос, насколько она выполняется. И по этим результатам я предлагаю судить, в том числе и об успехе партии.

— По итогам съезда есть определенный ряд перемен в руководстве. Ожидаются ли какие-то перемены в региональном отделении «Единой России»?

— На мой взгляд, в региональном отделении партии всё действует достаточно эффективно. И Александр Николаевич Козловский, на мой взгляд, очень эффективный депутат и политический деятель. Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы что-то менять. Как говорится, лучшее - враг хорошего. Но опять-таки, следуя трендам, какую-то ротацию вполне допускаю, может быть принято решение об усилении какого-либо направления в партии.

Одним из изменений в народной программе, которую принял съезд, была помощь участникам СВО и их семьям. Это отдельное направление. Возможно, его нужно будет усилить каким-то образом кадрово. Вполне допускаю, что подобного рода направления появятся в работе партии.

Кроме того, президент призвал нас расширить свое участие в программе «Время героев». Как пример привел и призвал нас, в том числе партию, участвовать в подготовке кадров участников СВО, которые готовы продолжить свою карьеру на политическом поле.

— Вы не только депутат Государственной Думы, но и руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. В этом году провели достаточно много крупных мероприятий у нас и в Великих Луках. Давайте поговорим о мероприятиях, которые прошли в этом году. На что делается главный акцент в этой работе, и какие планы на будущее?

— Год был достаточно активный для военно-исторического общества. Те форматы, которые мы задействовали, направлены на изучение, продвижение и популяризацию военной истории. Эти форматы интересны и достаточно эффективны. Мы поддержали два больших реконструкторских праздника. Переходя к планам на будущее, мы заключили соглашения с общественными организациями, с нашими псковскими музеями. Мы взяли определенные обязательства, которые в будущем году нам предстоит выполнить. И фестивали - это тоже очень интересный формат. Имена Воеводы Шуйского и Александра Невского отзываются в душах людей. И очень четко соответствуют линии военно-исторического общества. Не надо забывать, что в следующем году у нас 80-летие Победы. Михаил Юрьевич провел уже первое заседание оргкомитета Победы. И я уверен, что РВИО будет отведена определенная роль.

Все вы помните, что монумент «Знамя Победы» в Идрице был установлен за счет Российского военно-исторического общества. У нас есть, что предложить комитету для участия в формате празднования 80-летия Победы. Я думаю, что в этом направлении мы и будем двигаться.

— Мы встречаемся в канун Нового года. Знаю, что вы приняли участие в акции «Елка желаний». Какие желания детей будете реализовывать в качестве Деда Мороза?

— Я принял участие в этом мероприятии и в Пскове, и в Москве. В Государственной Думе мне досталось желание девочки из Курска. На самом деле, многие дети хотят велосипеды. Или, может, мне так повезло – достались письма Деду Морозу с просьбой подарить велосипед, и в Пскове, и в Курске. Такая хорошая детская просьба.

— Традиционно в нашем проекте «Обратный отчет» гости перед Новым годом высказывают свои пожелания. У вас тоже есть такая замечательная возможность.

— Самое главное — здоровье. Берегите себя! Пусть всё получается и вам сопутствует удача в новом году!

Беседовал Максим Костиков