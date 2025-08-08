Происшествия

Псковские полицейские помогли женщине доставить ребенка в больницу

В Пскове полицейские помогли женщине доставить ребенка в больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Во время несения службы к экипажу патрульно-постовой службы в составе старшего лейтенанта полиции Руслана Никанорова и старшего лейтенанта полиции Константина Балакина в потоке машин около площади Победы подъехал автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Опустив стекло, водитель попросила полицейских помочь доставить ребенка в больницу, так как ему требовалась экстренная помощь.

Припарковав свой автомобиль, мама с ребенком пересели в патрульную машину. Сотрудники с помощью специальных звуковых и световых сигналов доставили мальчика в детскую областную клиническую больницу. Когда полицейские подъехали к медучреждению, ребенка уже ожидали врачи.

Благодаря оперативным и грамотным действиям старшего лейтенанта полиции Руслана Никанорова и старшего лейтенанта полиции Константина Балакина мальчику своевременно была оказана медицинская помощь.