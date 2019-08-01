В Петербурге закрыли смотровую площадку, символизирующую открытость власти

Власти Петербурга закрыли для посещений обзорную площадку «Невской ратуши», которую архитекторы задумывали как символ открытости власти, пишут «Ведомости».
«Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий», – говорится в ответе руководителя дирекции по управлению объектами административного назначения Бориса Ильина на запрос жителя Петербурга.
Проект здания разрабатывала мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». На ее сайте указано, что «в основу проекта здания ратуши положена идея максимальной открытости деятельности органов исполнительной власти для горожан». Атриум задумывали именно как обзорную площадку, с которой можно любоваться панорамами города.