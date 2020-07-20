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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии

Двое российских моряков приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», - сказал он. По словам Мельникова, столь высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления.

Как рассказал правозащитник, моряки вину не признали. По их словам, они ранее прибыли в Турцию для работы: им обещали по €2 тыс. в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте за перевозку туристов.

«После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт», - отметил Мельников. В результате Семенов и Возниковцев были вынуждены пустить правонарушителей, при этом двигаясь с небольшой скоростью вдоль берега, всячески привлекая внимание береговой охраны. Когда же ее сотрудники подошли к яхте, россияне были задержаны, а позже обвинены в нелегальной перевозке мигрантов.

«При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников», - добавил правозащитник. По его словам, сейчас родственники моряков собирают средства через соцсети на оплату адвокатов и иные нужды осужденных. «Оба родом из Ижевска. У Семенова малолетний ребенок и престарелая мать, у его товарища по несчастью тяжело болеет мать. И оба нуждаются в деньгах», - подчеркнул Мельников.

Он добавил, что зачастую по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции освобождаются от наказания, так как в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности. «В настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян», - заключил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека.