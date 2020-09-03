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Артиллерийские стрельбы провели российские и белорусские десантники

Первые совместные стрельбы артиллерии провели российские и белорусские артиллеристы-десантники на полигоне «Брестский» в рамках учения «Славянское братство - 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военнослужащие двух стран приступили к выполнению учебных стрельб в рамках операции по поддержанию мира в зоне своей ответственности.

«Псковские десантники, на вооружении которых состоят 122-мм гаубицы Д-30 и 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», метким огнем по различным целям, установленных на различных расстояниях, уничтожили пункты управления и огневые точки условного противника на незнакомой местности», - отметили в департаменте.

Все мероприятия проходят в рамках боевого слаживания многонациональной тактической группы. Военнослужащие двух стран совместно решают поставленные задачи, отрабатывая, помимо практических стрельб, вопросы взаимодействия и управления.

Первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020» стартовал с 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии.