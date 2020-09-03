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Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине, но откроет в Сирии

Россия закроет торговые представительства в Литве и на Украине по предложению Минпромторга. В ведомстве поясняли, что на Украине решили прекратить соглашение о взаимной организации торгпредств, а закрытие представительства в Литве объясняли сокращением товарооборота, пишет РБК. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленном перечне государств, в которых учреждены торгпредства России, теперь 58 стран. Отдельным распоряжением правительство учредило торговое представительство России в Сирии. Оно откроется в Дамаске до конца 2020 года.

Отметим, что закрыть представительства в Литве и на Украине Минпромторг предлагал еще в сентябре. В пояснительной записке к проекту министерство отмечало, что представительство на Украине было решено закрыть после того, как правительство Украины в августе приняло постановление о прекращении действия соглашения с Россией о взаимном учреждении торгпредств.

Что касается Литвы, то, как подчеркнул Минпромторг, товарооборот в 2020 году между странами сократился на 31% по сравнению с предыдущим годом, и перспектив расширения взаимной торговли нет.

Там также отметили, что внешнеэкономическая политика Литвы «не способствует наращиванию торговых связей с Россией», и привели в пример приостановку работы Межправительственной российско-литовской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в 2014 году.