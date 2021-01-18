В России и мире

Россия и Белоруссия проведут рекордное количество совместных военных учений

В 2021 году военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество учений. В основном они пройдут в августе-сентябре, сообщили в Минобороны. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух государств.

Учения станут одними из самых массовых за последние годы, пишет газета «Известия». От Вооруженных сил России в них преимущественно будут задействованы войска Западного военного округа.

Основная задача тренировок - подготовка армейских подразделений двух стран к крупнейшим в этом году маневрам «Запад-2021», которые пройдут на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

В декабре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что эти учения станут «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск» и будут направлены на дальнейшее укрепление безопасности Союзного государства.