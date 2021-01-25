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В России и мире

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

04.02.2021 11:45|ПсковКомментариев: 1

Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте парламентария-республиканца Марко Рубио от штата Флорида, пишет газета «Известия».

Документ «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность» сенаторы предложили на рассмотрение повторно. Он предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц, «причастных к вопиющим нарушениям международного права». Речь идет о тюремном заключении Навального и его отравлении, которое приписывают России.

Кроме того, инициатива в случае ее принятия предписывает Вашингтону выяснить, нарушала ли Россия «американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия».

Один из пунктов проекта посвящен газопроводу «Северный поток – 2». Конгресс считает, что глава Госдепа США должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки трубопровода.

Пресс-служба Рубио отмечает, что в сентябре 2020 года законодатели вносили в конгресс схожий документ под названием «Законопроект 2020 года о привлечении Российской Федерации к ответственности за злонамеренную деятельность». Согласно базе данных конгресса, 24 сентября инициативу направили в профильный комитет сената. Информация о каких-либо дальнейших действиях в рамках процесса рассмотрения документа не приводится.

Новая инициатива содержит как пункты прошлогоднего законопроекта, так и новые.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля заменил условный срок Навальному в 3,5 года по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный. Причиной стали многочисленные нарушения им испытательного срока. Суд засчитал ему проведенный под домашним арестом год. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада, призывающие освободить Навального, к невмешательству во внутренние дела России.

Глава ведомства Сергей Лавров назвал зашкаливающей истерию, которую устроили страны Запада из-за ситуации с блогером. Западную риторику он счел высокомерной и неподобающей.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина. 19 января 2021 года американский минфин расширил санкции против проекта.

Теги: #санкции #политика #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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