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В России и мире

Лавров заявил об уничтожении ЕС отношений с Россией

23.03.2021 07:56|ПсковКомментариев: 0

Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», - сказал он.

По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. «Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну, а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда была нацелена на сотрудничество со своими соседями. «Наша страна расположена географически на огромном пространстве Евразийского континента. У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз - тоже наш сосед. И мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам», - заключил глава МИД РФ.

Теги: #евросоюз #Россия #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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