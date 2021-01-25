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В России и мире

Выставку о деньгах во время Великой Отечественной войны открыло Минобороны

13.05.2021 08:52|ПсковКомментариев: 0

Уникальная выставка о финансовом обеспечении во время Великой Отечественной войны создана в Минобороны России. Как сообщила пресс-служба ведомства, участие в создании экспозиции «Финансы. С расчетом на Победу!» приняли более десятка ведомств и организаций.

Как рассказали в Минобороны, деньги «воевали» как по одну сторону фронта, так и по другую. Воюющими сторонами выстраивались военные экономики в противовес экономике противника. В итоге победил рубль.

Выставочная экспозиция представлена тематическими блоками: «Воюющий Тыл», «На линии огня», «Деньги военной поры - от оккупации к освобождению» и «Сквозь время память сохраним».

Выставку уже посетили делегации руководства министерства иностранных дел России, министерства финансов, Центрального банка, Федерального казначейства.

В первом разделе гости узнали об устройстве военной экономики и финансов со стороны нашей линии фронта. Бюджеты страны и военный бюджет, работа военных финансистов по снижению цен и себестоимости, организация работы военных предприятий, билеты Государственного банка СССР, облигации государственного военного займа, подготовка кадров военных финансистов, материалы по карточной системе, образцы распределительных карточек, талонов на продукты, товары и услуги – все это стало выставочными образцами, которые в таком систематизированном виде собраны впервые.

В экспозиции «На линии огня» посетители ознакомились с организацией системы выплат действующей армии, партизанам, народному ополчению. Гости получили возможность увидеть реальные приказы и благодарности Госбанка СССР о награждении и поощрении сотрудников, телеграммы письма, акты-описи, рапорты, связанные с функционированием полевых отделений Госбанка, почтовые переводы.

Военные финансисты проводили большую работу по переводу наличных расчетов с личным составом армии в безналичные. В конце войны доля безналичных расчетов составила около 98%. За время войны был создан механизм осуществления денежных почтовых переводов в любую точку страны, почти, как почтовые «переводы Вестерн Юнион».

«Наличные денежные знаки, которые имели хождение не только в период Великой Отечественной, но и в целом – во Второй мировой войне, также, как пули и снаряды, являлись весьма своеобразным, негромким, но важным оружием в сражениях того времени. Валюты воюющих сторон работали на военную и внутреннюю экономику стран», - отметили в Минобороны.

В рамках экспозиции посетители выставки получили возможность увидеть денежные знаки, выпущенные для стран, освобожденных Красной Армией – Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Югославии, Австрии, Германии, деньги, имевшие обращение в захваченных фашисткой Германией и Италией странах – Сербии, Польше, Греции, военный платежный сертификат для военнослужащих американских военных баз в Японии и других странах, и островах Тихого океана.

В последнем разделе экспозиции собраны памятные монеты, посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне, Банка России.

Теги: #Центробанк #выставка #минобороны #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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