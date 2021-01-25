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Побывавшая в Пскове экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала «НТВ» попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, передает РИА Новости.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», - сказала она.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела. «Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель — ред.). Я человек, который против Америки», - призналась Масси.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.

По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).

Напомним, Сюзанна Масси неоднократно бывала в Пскове. В частности, в мае 2016 года она посетила город по предложению своего крестника и в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» поделилась впечатлениями, как сильно изменился город.

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Кроме того, в рамках визита в Псков экс-советница Рейгана встретилась с псковскими журналистами в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Гостья рассказала о своей любви к России и православию, а также представила свое видение российско-американских отношений.