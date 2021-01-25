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В России и мире

Более 250 человек погибли при крушении лодки у побережья Йемена

14.06.2021 18:11|ПсковКомментариев: 0

У берегов Йемена обнаружили более 250 тел погибших после крушения лодки с мигрантами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Всего в лодке было 300 беженцев. Из них сумели выжить, по предварительным данным, 20 человек. Несколько дней назад лодка направилась в Йемен из восточноафриканской страны Джибути. Лодка перевернулась прямо посреди моря. Как уточняют источники телеканала, руководили лодкой четверо йеменцев. Удалось ли им спастись при крушении, неизвестно.

По информации The Guardian, инцидент произошел два дня назад. Один из очевидцев рассказал, что видел тела погибших, плавающие в воде в 10 милях (около 16 км) от берега.

Теги: #происшествие #водоем #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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