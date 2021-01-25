В России и мире

Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия возобновляет прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

Теперь в Бельгию можно летать по маршруту Москва — Брюссель четыре раза в неделю, в Болгарию — по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас с частотой один рейс в неделю, пишет РИА Новости.

В Иорданию доступны полеты Москва — Амман и Москва — Акаба с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, в Ирландию — Москва — Дублин с частотой два рейса в неделю.

В Италию разрешены рейсы Москва — Рим и Москва — Милан (четыре раза в неделю), Москва — Венеция и Москва — Неаполь (два рейса в неделю).

На Кипр теперь можно отправиться рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю), Москва — Пафос (три в неделю). Из других аэропортов в России, из которых возобновлены международные полеты, разрешены полеты в Ларнаку и Пафос с частотой два рейса в неделю по каждому маршруту. Также разрешен один рейс в неделю Москва — Скопье (Северная Македония).

Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с США по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.