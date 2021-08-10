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В Минздраве подсчитали расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году

В 1 триллион рублей оценил Минздрав борьбу с коронавирусом в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

По его словам, за семь месяцев на лечение COVID-19 в стационарах по системе ОМС уже потратили 300 миллиардов рублей.

Мурашко так заявил, что из-за коронавируса приходится менять «объемы медицинской помощи, приоритеты и направления финансовых потоков». «А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения», - отметил он.