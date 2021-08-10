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Идею Александра Бастрыкина отменить ЕГЭ прокомментировали в Кремле

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, высказавшийся за отмену Единого государственного экзамена для школьников (ЕГЭ), обладает широким кругозором и имеет личное мнение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, поскольку этот экзамен для школьников сродни пытке. Он предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире.

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«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», - добавил представитель Кремля.