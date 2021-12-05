В России и мире

Перечень всех потенциально опасных объектов сформируют в России

В марте начнется формирование перечня всех потенциально опасных объектов на территории России — от химических производств и атомных электростанций до торговых центров. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

К потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, напоминает РИА Новости. В России более десяти тысяч таких объектов, при этом 70 процентов из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый.

Обязательному учету подлежат объекты всех форм собственности, на которых расположены здания и сооружения повышенной опасности, а также объекты с одновременным пребыванием более пяти тысяч человек, например крупные торговые центры. В перечень, кроме того, войдут все вновь строящиеся потенциально опасные объекты.

Формирование и ведение перечня поручено МЧС. В документе отмечается, что оно должно осуществляться с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, а также о коммерческой и иной охраняемой законом тайне.