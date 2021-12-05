В России и мире

День российской науки отмечают 8 февраля

Российское научное сообщество отмечает 8 февраля профессиональный праздник — День российской науки, учрежденный указом президента РФ в 1999 году.

(28 января) 8 февраля 1724 года указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую академию наук.

7 июня 1999 года указом президента РФ № 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В указе говорится, что праздник был установлен, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России академии наук», пишет calend.ru.

Среди российских ученых, внесших вклад в мировую науку: Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Павел Александров, Сергей Королев, Андрей Сахаров и другие.

Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.

Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским лауреатом из ученых стал физик К. С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты. Академия является правопреемником Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.