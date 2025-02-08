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От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета РФ

15.04.2025 16:25|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале призвал главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета России.

Даванков предложил Мизулиной посетить Госдуму, где они могли бы обсудить несколько вопросов. В частности, почему Мизулина сперва заинтересовалась рэпером Пашей Техником, а потом резко потеряла к нему интерес, а также на какие цели были потрачены 200 млн рублей из российского бюджета.

«В прошлом году эти деньги получила ваша организация "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям". Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат как отличить честные новости от фейков», — отметил Даванков.

Он задался вопросом, какое отношение деятельность организации имеет к поиску детей, и сколько детей лично нашла Мизулина.

Также Даванков уточнил, готова ли Мизулина лично принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету, ведь по ее мнению «запрос в МВД — это донос и клевета», пишет «Газета.ру»

Источник: Псковская Лента Новостей
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