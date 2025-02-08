От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета РФ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале призвал главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета России.
Даванков предложил Мизулиной посетить Госдуму, где они могли бы обсудить несколько вопросов. В частности, почему Мизулина сперва заинтересовалась рэпером Пашей Техником, а потом резко потеряла к нему интерес, а также на какие цели были потрачены 200 млн рублей из российского бюджета.
Он задался вопросом, какое отношение деятельность организации имеет к поиску детей, и сколько детей лично нашла Мизулина.
Также Даванков уточнил, готова ли Мизулина лично принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету, ведь по ее мнению «запрос в МВД — это донос и клевета», пишет «Газета.ру».