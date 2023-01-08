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Комиссию по развитию авиационных беспилотников образовали в России

Комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем образована в правительстве России. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в понедельник, пишет ТАСС.

Согласно положению, комиссия - это постоянно действующий орган власти, который будет координировать различные ведомства, а также взаимодействовать с отраслевым сообществом насчет разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в РФ, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.