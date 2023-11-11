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Бездомных собак разрешили усыплять в Бурятии

16.11.2023 19:06|ПсковКомментариев: 0

Бездомных собак будут усыплять в Бурятии, если в течение 30 дней их не заберут из приюта. Соответствующий закон, который прошел общественные обсуждения, приняли на сессии Народного Хурала Республики Бурятия 16 ноября. 

Закон, по которому уличные собаки без владельцев будут подвергаться умерщвлению, приняли единогласно. Этот способ сочли более гуманным по отношению к собакам, нежели пожизненное их содержание в приютах, пишет ГТРК «Бурятия»

«Если хозяин не может быть найден, то может быть рассмотрена возможность ее умерщвления, но не раньше, чем через 30 дней. А для собак, у которых есть владелец, но его не могут найти или он отказывается, - не менее 60 дней», - сказал председатель комитета Народного Хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, руководитель фракции «Новые люди» в Народном Хурале Бурятии Семён Матхеев. 

Отмечается, что в республике только за последние годы зафиксировано шесть резонансных случаев нападения собак на человека, из них четыре с летальным исходом (среди жертв два ребенка, женщина и пенсионерка).  

Также введены новые штрафы за нарушение правил содержания домашних животных: с граждан до 5 тысяч, должностных лиц до 15, с юрлиц до 100 тысяч рублей.

Теги: #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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