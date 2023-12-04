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В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны

В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», - говорится в сообщении.

Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».