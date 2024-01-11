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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля

Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия границы с Россией до 11 февраля, заявила в четверг глава МВД Мари Рантанен.

Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 января, пишет РИА Новости.

«Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные – ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала», – сказала она на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства.

Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.