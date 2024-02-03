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Отравляющий воздух российский завод закрыли по решению суда

Завод ООО «АгроКальций» временно закрыли в поселке Ферзиково в Калужской области по решению суда. Дело об административном правонарушении в отношении руководства завода 5 февраля рассмотрел Калужский районный суд.

Местные жители пожаловались на исходящий от предприятия ООО «АгроКальций» едкий запах и шум. В ноябре 2023 года сотрудники Роспотребнадзора выехали на территорию завода, производящего корма для животных, и выявили нарушения обязательных требований, установленных федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пишет Kaluga-poisk.

Суд признал ООО «АгроКальций» виновным в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Предприятие закрыли пока на 60 дней. Скоро суд рассмотрит еще одно дело об административном правонарушении в отношении этого предприятия.