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Врач рассказал, как защититься от клещей на даче

Дачникам следует следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, потому что в ней могут прятаться змеи и клещи, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Опасность – клещи и змеи. Нужно следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, где могут поджидать непрошенные гости, внимательно смотреть под ноги, постоянно осматривать себя, надевать одежду, плотно закрывающую тело, высокие сапоги, если заходите в лес или в кустарник», – рассказал Андрей Тяжельников.

Он отметил, что также в ряде случаев дачникам рекомендуется заблаговременно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, пишет РИА Новости.