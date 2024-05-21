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Невролог перечислила подверженные рассеянному склерозу категории граждан

Рассеянный склероз развивается при сочетании нескольких факторов — модифицируемых, которые возможно изменить, и от человека никак независящих. К ним, например, относятся внешняя среда и предрасположенность. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий, невролог Ольга Бойко.

По ее словам, к модифицируемым факторам риска развития рассеянного склероза можно отнести, например, курение, носительство вируса Эпштейна-Барр, или перенесенный в прошлом мононуклеоз.

Врач добавила, что еще к таким факторам относят лишний вес в подростковом возрасте, эмоциональные перегрузки и недостаток витамина D.

При этом предотвратить развитие заболевания возможно, подчеркнула Ольга Бойко. Невролог рекомендовала вести здоровый образ жизни и соблюдать правильный режим труда и отдыха, пишут «Известия».