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Россияне скупают системы безопасности для умного дома, сообщили специалисты

С началом дачного сезона в РФ резко вырос интерес к системам умного дома, отвечающие за безопасность жилища. Об этом рассказали представители ритейлеров и маркетплейсов.

«М.Видео-Эльдорадо» наблюдает рост спроса на системы умного дома почти в два раза, рассказали «Известиям» в компании. Самыми быстрорастущими категориями в конце весны и начале лета стали, в частности, датчики безопасности (увеличение продаж — на 220% по отношению к аналогичному периоду 2023-го) и умные замки (+60%), сообщили в пресс-службе объединенного ритейлера. Отмечают там и повышение интереса к камерам видеонаблюдения.

В МТС зафиксировали пиковый спрос на камеры видеонаблюдения к датчики движения, больше всего покупателей интересовали устройства с искусственным интеллектом, способным распознавать лица, пишут «Известия».

«В мае 2024 года продажи камер и датчиков движения оказались выше мая 2023-го в четыре и три раза в штуках соответственно», — подчеркнул представитель компании.

Продажи охранного оборудования для дома и дачи на Ozon марта по май в штуках и деньгах увеличились на 114% и 118% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе маркетплейса.

После пандемии у многих сформировалась привычка работать на дачах, надолго уезжая из городских квартир — в этой ситуации дополнительный контроль тоже не будет лишним, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Росту спросу на системы контроля и безопасности способствует и непростая политическая ситуация: риски, связанные с разного рода провокациями, в том числе и из-за пределов России, полагает эксперт.

