В России и мире

Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги

Вступающие в силу с 25 июля изменения в закон о платежной системе обяжут банки возвращать гражданам похищенные мошенниками суммы. Но не во всех случаях, рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Речь идет о ситуациях, когда банк допускает перевод на счета из «черного списка» ЦБ России, не сообщает клиенту о подозрительной операции и не блокирует карту сразу после заявления об ее утере, пишет РИА Новости. Банки также обяжут перекрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию.

«В случае перевода денег клиента банка на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней», — указывает Мери Валишвили.

Многие крупные банки уже подготовились, усовершенствовав свои антифрод-системы. Всем остальным следует выстроить эффективную систему защиты, подытожила финансист.