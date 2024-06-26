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Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми

Минобрнауки РФ предложило обеспечивать стипендией в размере МРОТ студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», - сообщили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что по данным мониторинга мер поддержки молодых семей, состоящих из обучающихся в вузах, в 452 университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам, пишет РИА Новости.