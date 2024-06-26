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Авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на топливо

О проблеме роста цен на авиатопливо сообщила S7 в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Перевозчик просит совместно с Минэнерго и Минтрансом провести анализ стоимости керосина в аэропортах РФ, а также мероприятия по снижению рисков дефицита. Иначе доля расходов на него у авиакомпаний превысит 30%, что отразится на цене билетов и создаст риски для сокращения объемов перевозок.

«Мы видим серьезное подорожание стоимости авиационного топлива, что пропорционально сказывается на себестоимости перевозок», — заявили в пресс-службе S7 Group.

Авиакомпания опасается, что при сохранении такой динамики цен доля расходов превысит 30%, а это повлечет снижение доступности перелетов.

В группе «Аэрофлот» сказали, что отмечают рост стоимости керосина на протяжении нескольких лет: с 2018 года цена выросла с уровня около 45 тыс. рублей за т до 85 тысяч в 2024-м.

«При этом доля расходов на керосин в операционных затратах доходит до 40%, таким образом любое повышение цены на топливо так или иначе отражается на стоимости билета», — сказали там.

В «Победе» отметили, что рост стоимости керосина традиционно фиксируется в августе.

«В цене нашего билета стоимость расходов на ГСМ составляет около 40%. Поэтому, безусловно, повышение стоимости топлива влияет на стоимость авиаперевозки», — сказали в лоукостере.

Цена на топливо повышается из-за резкого скачка индекса на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ), который 7 августа достиг рекордного значения в 87,9 тыс. за т авиакеросина, превысив мировые цены.

«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) с участием авиакомпаний уже вырабатывают предложения по стабилизации топливного рынка, пишут «Известия». В Минэнерго и ФАС опасений авиаперевозчиков не разделяют.