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Бывшего директора детдома приговорили к 23 годам колонии за растление детей

Ивановский районный суд Ивановской области приговорил к 23 годам заключения бывшего директора коррекционной школы-интерната в Ивановской области Александра Цымбалюка. Его признали виновным в растлении несовершеннолетних.

На факты совершенных более десяти лет назад преступлений следователи вышли в ходе расследования другого дела — экс-губернатора Ивановской области и бывшего аудитора Счетной палаты Михаила Меня (его дело впоследствии прекратили).

Александр Цымбалюк в течение 11 лет руководил интернатом — с 2001 по 2011 год.

Его задержали в апреле 2021 года в Дагестане, где он был в командировке. Параллельно с ним был арестован еще один подозреваемый, бизнесмен и бывший зампред совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин. До суда он не дожил — умер в СИЗО в январе 2022 года, пишут «Известия».

Изначально Цымбалюка подозревали в трех эпизодах преступлений. Однако впоследствии эпизодов стало как минимум несколько десятков.

Воспитанники интерната — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Большинство из них в тот период стояли на диспансерном учете у врачей и имели инвалидность.