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Сцена / Фестивали

Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта

13.02.2020 13:58|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно в Пскове проходит фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова - единственный в России, посвященный композиторам XIX столетия, чьи судьбы неразрывно связаны с Псковской землей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. 

В этом году фестиваль пройдет с 18 по 25 марта зрителей Большого концертного зала филармонии ждут яркие разнообразные события от мировой классики балета до исконно русской народной музыки. Участниками фестиваля станут ведущие музыкальные коллективы нашей страны, среди них симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации и Имперский Русский Балет под руководством Гедиминаса Таранды, а также Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Откроет фестиваль 18 марта Симфонический оркестр Мариинского театра, художественный руководитель и главный дирижер – Валерий Гергиев.

Один из старейших и ведущих оркестров России, за пультом которого в разное время стояли великие дирижеры, второй раз в проходящем сезоне выступит на сцене БКЗ Псковской филармонии.

История Симфонического оркестра Мариинского театра восходит к началу XVIII века. Высокий уровень оркестра не раз отмечали стоявшие за его пультом мировые знаменитости: Берлиоз, Вагнер, фон Бюлов, Чайковский, Малер и многие другие. В советское время блестящие традиции коллектива продолжили дирижеры Владимир Дранишников, Арий Пазовский, Евгений Мравинский, Константин Симеонов, Юрий Темирканов. Оркестру принадлежит честь первого исполнения многих оперных и балетных произведений Чайковского, опер Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, балетов Шостаковича, Хачатуряна, Асафьева.

С 1988 года оркестр Мариинского театра возглавляет Валерий Гергиев. С приходом маэстро Гергиева оркестровый репертуар значительно расширился. Помимо опер в репертуар оркестра вошли симфонические произведения и другие жанры филармонической музыки. Под руководством Валерия Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра сотрудничает с крупнейшими оперными сценами и концертными залами мира.

За дирижерским пультом на концерте 18 марта будет художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Также в программе фестиваля русской музыки 2020 года:

20 и 21 марта балет «Спящая красавица», в исполнении Имперского Русского Балета под руководством Заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды, в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

22 марта - Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова, художественный руководитель — Светлана Сухова.

Концерт пройдет в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

23 марта - образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации, художественный руководитель - начальник Военно-оркестровой службы, главный военный дирижёр Росгвардии, полковник - Владимир Васяк.

25 марта - концерт для детей «Лебединое озеро», в исполнении Губернаторского оркестра Псковской области, художник песочной анимации Мариинского театра Оксаны Калинко.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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