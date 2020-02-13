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Рязанский русский народный хор представит есенинскую программу на Фестивале русской музыки в Пскове

В воскресенье, 22 марта, Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова выступит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии на 46-м Фестивале русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н. А. Римского - Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в Пскове прославленный коллектив представит свою новую программу - музыкально-литературную фантазию на стихи Сергея Есенина разных лет «Родился я с песнями». Новая программа сделана в содружестве с театральным режиссером Мариной Есениной.

За основу взяты произведения-раздумья о судьбе России, будущем села – малой родины поэта. Зрители услышат музыку выдающихся российских композиторов: Г. Пономаренко, А. Аверкина, Е. Дербенко, Е. Попова, известных рязанских авторов А. Ермакова, Н. Видюка, Г. Галахова. Хореографические композиции раскрасят музыкально-поэтическую палитру яркими народными красками. В программе также примут участие драматические актеры.

Творческое кредо Рязанского хора, которым руководит заслуженный работник культуры РФ Светлана Сухова, - возрождение, сохранение и развитие богатейших фольклорных традиций родного края. Великолепные выступления хора поражают своей эмоциональностью, глубоким знанием истории русского народного пения, высочайшим профессионализмом и артистизмом исполнителей. Находясь на пороге своего 70-летия, хор сумел сохранить и преумножить исконные песенные традиции Рязанского края, создать особый вокально-хоровой стиль есенинской лирики.

В репертуаре хора – обработки народных песен Рязанской области, популярные русские народные песни, вокальные сочинения известных композиторов-рязанцев – Александра Аверкина, Анатолия Новикова, Александра Ермакова. Профессионализм участников хора позволяют всем трем артистическим подразделениям - хору, балету и оркестру - не только гармонично дополнять друг друга во время выступлений, но и являться самодостаточными коллективами с богатейшим репертуаром, способными и по отдельности поражать и вдохновлять зрителей уникальными концертными номерами.

.Концерт пройдет в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Напомним, 46-й Фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н. А. Римского - Корсакова в этом году пройдет в Пскове с 18 по 25 марта при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Музыкальный праздник включит в себя пять основных событий — от мировой классики балета до исконно русской народной музыки.

Кроме Рязанского русского народного хора, участниками фестиваля станут ведущие музыкальные коллективы нашей страны. Среди них симфонический оркестр Мариинского театра, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации, Имперский Русский Балет под руководством Гедиминаса Таранды, а также Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

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