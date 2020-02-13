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Пять основных мероприятий пройдут в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове

Фестиваль русской музыки в этом году включает в себя 5 основных мероприятий. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции, посвященной Фестивалю русской музыки.

Он рассказал, что участниками фестиваля станут ведущие музыкальные коллективы страны - симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е .Попова, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ, Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

«Целый год мы готовили этот фестиваль, обсуждали детали», - отметил Хондзинский и подчеркнул, что процесс подготовки фестиваля- сложная работа.

Он также отметил, что Губернаторский оркестр Псковской области качественно растет. К примеру, Третий концерт Рахманинова оказался очень непростым сочинением для оркестра. «На таких сочинениях видишь, как оркестр растет и меняется», - уверен дирижер.

В ходе пресс конференции Николай Хондзинский высказал мнение, что культурная жизнь в Пскове востребована и нужна. По его словам, прошедший в прошлом году сезон принес в Псков много яркого и запоминающегося - приезд Мариинского театра, оупен-эйры и т. д.

В то же время дирижер пояснил, что есть еще большой пласт музыки, который псковичи пока не могут услышать от Губернаторского оркестра, «многие вещи пока закрыты».

Напомним, Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта.