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В Псковском драмтеатре рассказали подробности о спектакле «Блаженная Ксения. История любви»

XXVIII Пушкинский театральный фестиваль откроется 2 сентября спектаклем Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

В этом году фестиваль возродит псковскую традицию, заложенную Вадимом Радуном и театром под открытым небом «Карусель», – показ спектаклей в исторических памятниках города.

Александринский театр дважды представит спектакль о Блаженной Ксении Петербургской в Псковском Кроме – на площади перед Троицким собором. 2 и 3 сентября в Пскове состоится премьера специальной версии спектакля Валерия Фокина для музеев-заповедников России. Именно в Пскове Александринский театр откроет свой 266-й театральный сезон.

Специальная версия спектакля художественного руководителя Александринского театра, четырежды лауреата Государственной премии РФ, обладателя многочисленных наград и премий, народного артиста РФ Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» открывает программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Спектакль будет показан в естественных декорациях архитектурно-исторического ландшафта Псковского кремля, под открытым небом. Действие развернется на площади у Свято-Троицкого кафедрального собора.

Спектакль «Блаженная Ксения. История любви» занимает особое место в репертуаре Национального драматического театра России, первого профессионального государственного драматического театра нашей страны, созданного в Санкт-Петербурге в 1756 году указом императрицы Елизаветы Петровны. Накануне показов в Псковском кремле, 30 августа 2021 года, труппа Александринского театра отметит 265 лет со дня основания. Но для публики в свой юбилейный год Александринский театр открывает новый сезон не в Санкт-Петербурге, а именно в Пскове.

В январе 2021 года Псковский академический театр драмы им. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России, гастроли спектакля «Блаженная Ксения. История любви» – это первые гастроли спектакля большой формы из репертуара Александринского театра после объединения.

Литературную основу спектакля «Блаженная Ксения. История любви» дала пьеса современного драматурга Вадима Леванова «Блаженная Ксения Петербургская в житии» в сценической редакции театра. Пьеса обращена к истории реальной женщины, жившей в Петербурге в середине XVIII века, к судьбе Ксении Петровой, которая внезапно лишившись мужа, умершего без покаяния, решила подвигом самоотречения, приняв обличие покойного и продолжив его жизненный путь, отмолить бессмертную душу.

Земная история особо чтимой в Петербурге святой Ксении Блаженной вдохновила театр на создание спектакля, в котором различные эпохи переплетаются между собой, неизменным остается лейтмотив обретения духовной правды и искупления. Спектакль продолжает «петербургский цикл» постановок Александринского театра, в основу которых положены литературные образы, были и легенды «самого умышленного» на Земле города. Но вместе с тем, он несет универсальные духовные смыслы. Петербургские темы Валерий Фокин сценически переосмысливает в контексте поисков душевного преображения человека, борющегося с мороками несчастливой жизни, со страхами и страданиями. Построить свой «душевный город», по мысли автора спектакля, возможно только через подвиг собственного внутреннего преображения, с помощью любви и неистребимого желания отмолить души грешных, но близких тебе людей.

В репертуар Александринского театра спектакль о Ксении Петербургской впервые вошел в 2009 году под названием «Ксения. История любви». В 2018 году состоялась премьера второй редакции этой значимой и знаковой для театра работы – «Блаженная Ксения. История любви».

В 2014 году спектакль с большим успехом был сыгран в исторических декорациях Вологодского кремля. В Псковском кремле спектакль будет показан в редакции 2018 года, в специально скорректированной для Пскова версии.

В роли Ксении – Анна Блинова, одна из самых ярких и одаренных молодых петербургских актрис. В спектакле заняты народные артисты России: Игорь Волков, Галина Карелина, Николай Мартон, Сергей Паршин, Светлана Смирнова, ведущие и молодые артисты Александринского театра.

Этот уникальный показ продолжит серию совместных проектов, предпринятых Александринским театром и Псковским театром драмы в 2021 году. Телеканал «Культура» проведет прямую трансляцию спектакля на своем сайте. Запись по трансляции будет показана в эфире телеканала.

Спектакль Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» состоится 2 и 3 сентября в 21.00 в Псковском кремле. Продолжительность: 1 час 40 минут.

Узнать подробности и купить билеты на спектакль можно на сайте Псковского театра драмы.

В первые три дня – 18, 19 и 20 августа – билеты на спектакль будут продаваться с 10-процентной скидкой. Скидка действует как в кассе, так и онлайн. Чтобы получить скидку, приобретая билеты онлайн, необходимо ввести промокод Pushfest2 (2 сентября) и Pushfest3 (3 сентября).