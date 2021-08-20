Сцена / Фестивали

Второй концерт фестиваля «Музыка на воде» покажут онлайн

Второй концерт фестиваля «Музыка на воде», который пройдет сегодня вечером в парке-дендрарии на Мирожке, будут транслировать на YouTube-канале «ПсковКонцерт» в режиме реального времени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Посмотреть выступление можно будет по ССЫЛКЕ.

Гости фестиваля услышат произведения классической музыки в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского. Солировать на концерте будут лауреат международного конкурса, солист театра «Новая Опера» Станислав Мостовой (тенор) и лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Подольской филармонии Дарья Вуйчик (сопрано).

Напомним, фестиваль «Музыка на воде» в Пскове проходит при поддержке администрации Псковской области. Организаторами проекта выступают региональный комитет по культуре, Псковконцерт и Театрально-концертная дирекция.

Миссией фестиваля стало знакомство слушателей с музыкой барокко, европейской и русской классикой. В прошлом году фестиваль «Музыка на воде», привлек более 3000 зрителей. В завершении фестиваля в центре пруда открыли фонтан-лилию.