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Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы

Туристы составляют порядка 30-40% зрителей Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина за сезон. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Могу сказать, что прошлой зимой, весной и в июне посещаемость была 97-98%, что равняется примерно 110% заполняемости зала, то есть он был переполнен. Грех жаловаться, к театру сейчас очень большой интерес, и слава Богу, большой интерес у туристов», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он напомнил, что новый спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» по роману современного китайского писателя Мо Яня 6 октября откроет один из крупнейших театральных фестивалей страны – «Балтийский дом». По словам гостя студии, билеты уже почти раскуплены, при этом в зале около 900 мест.

«Сейчас уже многие знают, что Псковский драмтеатр — это хороший театр», - заметил Дмитрий Месхиев.