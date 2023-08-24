Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы

Туристы составляют порядка 30-40% зрителей Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина за сезон. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что новый спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» по роману современного китайского писателя Мо Яня 6 октября откроет один из крупнейших театральных фестивалей страны – «Балтийский дом». По словам гостя студии, билеты уже почти раскуплены, при этом в зале около 900 мест.
«Сейчас уже многие знают, что Псковский драмтеатр — это хороший театр», - заметил Дмитрий Месхиев.