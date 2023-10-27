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Дмитрий Месхиев: Я не делал татуировки без смысла

Каждая татуировка несет за собой особый смысл или воспоминание. Об этом сообщил художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Уже много лет не делаю татуировки и живу себе спокойно. До 40 лет не делал татуировки, чтобы не было отметин на теле, не потому что я не хотел», - сказал он.

Дмитрий Месхиев уточнил, что точное количество татуировок он назвать не может.

«Я не делал татуировки без смысла. У меня нет татуировок для красоты. Я не осуждаю людей, кто делает татуировки для красоты. Каждый делает как ему хочется и нравится — это личное дело каждого. Но я делал татуировки, которые для меня имеют определенный смысл, знак или воспоминание, которые мне важны и дороги», - заключил он.