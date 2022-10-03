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Билеты на открытие филармонического сезона псковичи могут купить со скидкой 20%

Билеты на открытие филармонического сезона в Пскове можно купить со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

8 октября в Псковской областной филармонии состоится концерт в честь открытия нового сезона. Приобрети билеты можно по «Пушкинской карте» со скидкой 20%.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова представит зрителям музыкальную программу:

П. Чайковский. Увертюра - фантазия «Ромео и Джульетта»;

А. Глазунов. Антракт к III действию балета «Раймонда»;

С. Рахманинов. Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор.27;

С. Рахманинов. Каватина Алеко из оперы «Алеко»,

Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»,

Переложение для трубы и симфонического оркестра Т. Докшицера,

На сцену также поднимутся солисты Мариинского и Михайловского театра.

Концерт-открытие пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.

Билеты в кассе БКЗ и на сайте.