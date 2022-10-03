Билеты на открытие филармонического сезона псковичи могут купить со скидкой 20%

Билеты на открытие филармонического сезона в Пскове можно купить со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
8 октября в Псковской областной филармонии состоится концерт в честь открытия нового сезона. Приобрети билеты можно по «Пушкинской карте» со скидкой 20%.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова представит зрителям музыкальную программу:
На сцену также поднимутся солисты Мариинского и Михайловского театра.
Концерт-открытие пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.
Билеты в кассе БКЗ и на сайте.